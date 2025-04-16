Патриотические встречи ко Дню воинской славы проведут в Химках

Жители Химок смогут посетить лекции и беседы, посвященные победе на Чудском озере. Участие в мероприятиях примут не только школьники, но и трудовые коллективы.

В рамках празднования Дня воинской славы России в Химках организуют десятки просветительских мероприятий, приуроченных к годовщине победы Александра Невского над немецкими рыцарями. Основные встречи пройдут 16 и 18 апреля. Принять участие смогут все желающие.

«Важно знать и помнить историю страны, историю побед. Мы приглашаем жителей к участию в таких патриотических мероприятиях», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Темы встреч охватывают как исторические события XIII века, так и современные вызовы. Во время мероприятий планируют обсудить и поддержку участников специальной военной операции. Также участие в диалогах примут депутаты Совета депутатов.

«Победы прошлого формируют национальную идентичность и вдохновляют на защиту государственных интересов в настоящем», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.