Патриотические уроки и встречи прошли в школах Богородского округа

Школьникам Богородского округа рассказали историю Великой Победы. В центрах образования прошли уроки мужества, встречи с ветеранами и участниками военных действий, беседы, посвященные Дням воинской славы — снятию блокады Ленинграда и разгрому немецко-фашистские войск в Сталинградской битве.

Почетным гостем во многих школах стал ветеран военной службы, полковник юстиции в отставке, директор московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» Сергей Бычков. Он рассказал ребятам о героях и подвигах в годы Великой Отечественной войны.

Сергей Владимирович показал ребятам кадры хроники из блокадного Ленинграда, хлебные карточки, реликвии из семейного архива — медали «За оборону Ленинграда» и «За оборону Сталинграда». Вместе со школьниками они обсудили важнейшие решения командования, которые позволили выстоять и победить.

Такие мероприятия будут продолжаться. В рамках Года защитника Отечества запланированы встречи, выставки и образовательные проекты, направленные на формирование у молодежи понимания значимости исторической памяти и уважения к тем, кто защищает страну.