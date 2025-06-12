Патриотические стенды разместили в школах Химок

Информационные стенды с государственной символикой, историческими датами и сведениями о выдающихся деятелях разместили в школах в Химках. Оформление выполнили в едином стиле в рамках муниципальной программы патриотического воспитания.

На стендах представлены герб, флаг и гимн России, а также информация о президенте Владимире Путине, губернаторе Подмосковья Андрее Воробьеве и главе Химок Елене Земляковой. Кроме того, размещены календари памятных дат, сведения о военных вузах, анонсы патриотических мероприятий и достижения школьников.

«Брендирование — важный шаг в формировании патриотического сознания у молодежи. Такие стенды не только украшают образовательные учреждения, но и служат наглядным источником знаний о нашей истории, символах и выдающихся личностях. Это помогает школьникам глубже понять свои корни, ощутить гордость за Родину и почувствовать связь поколений», — отметила директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Инициатива реализуется в рамках масштабной программы «Успех V единстве поколений», которая действует в Химках с прошлого года и охватывает широкий спектр мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и развитие гражданского самосознания у молодежи.