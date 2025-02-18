Патриотические спортивные соревнования прошли в лицее № 1 в Солнечногорске

В школе «Солнечная» в поселке Смирновка под Солнечногорском состоялись юбилейные XXV малые зимние Олимпийские игры. Для учащихся 1-11-х классов подготовили спортивные состязания, конкурсы, квизы, викторины и многое другое. Мероприятие посвятили Году защитника Отечества.

«Зимние Олимпийские игры проводят в школе 25 лет. Всегда событие сопровождается красочным открытием. Факел я несу в юбилейные годы второй раз. В первый раз — к 75-летию Победы, теперь — к 80-летию. Я и сама ребенок Победы, родилась в 1945 году», — поделилась учитель химии школы «Солнечная» Тамара Ходус.

Школьники подготовили флешмоб в поддержку участников специальной военной операции, а видеозапись с их приветствием передадут бойцам на фронт. Право пронести олимпийский огонь поручили учительнице химии Тамаре Ходус, которая посвятила 30 лет преподаванию в Смирновской школе.

Игры начались с торжественной церемонии, на которой выступили воспитанники спортивных секций, выпускники и почетные гости. Победительница вокальных конкурсов, певица Элена Vek вместе с ансамблем русской народной песни «Сударушка» исполнили яркие музыкальные номера.

Олимпийские игры проходили в шесть этапов, в которые вошли: конкурс военной песни, спортивные состязания, сдача норм ГТО, квиз от «Движения Первых», перетягивание каната, бой подушками, а также традиционный совместный обед с блинами со сгущенкой.

«Олимпийские игры — это праздник не только для школы, но и всего поселка. Все жители знают, что есть такой день, когда дети кричат, перетягивают канаты, прыгают в сугробы. Но в этом году снега мало, поэтому мероприятие пошло несколько по другому сценарию. Пришлось отказаться от лыжного этапа, а ведь именно с совместного лыжного похода детей, учителей, родителей зародилась эта добрая традиция», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея № 1 имени Александра Блока Елена Кузнецова.

Команды представили военно-патриотические номера: исполнили песни военных лет, показали театрализованные постановки и танцевальные номера. В викторине школьники продемонстрировали знания истории Великой Отечественной войны. Также ребята сдали нормы ГТО, приняли участие в эстафетах, прыжках на мячах, показали навык бросков в баскетбольное кольцо. Все результаты оценивало жюри. Победителей Олимпиады наградили на торжественной церемонии закрытия игр.