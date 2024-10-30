Патриотические соревнования за кубок Героя России Рябцева прошли в Чехове

На аэродроме «Волосово» состоялись военно-патриотические соревнования на переходящий кубок памяти Героя России Андрея Рябцева. Это первые открытые состязания по открытым прикладным видам спорта. Юноши и девушки проверили свои умения в сборке и разборке автоматов, стрельбе лежа и беге с препятствиями.

Этапы проходили спортсмены от 14 до 17 лет. Они демонстрировали владение стрелковым оружием, навыки использования средств индивидуальной защиты, перевозки раненых.

Побороться за победу в Чехов приехали также ребята из Тульской и Саратовской областей. Некоторые из них знали Андрея Рябцева лично.

«С Андреем Владимировичем Рябцевым мы знакомы были лично. Он помогал со становлением нашего центра подготовки патриотического воспитания. Делился знаниями, опытом, полученным в специальной военной операции. В последний день перед отъездом на Украину последней командировки, он с нами пил чай, разговаривал. Собственно, сюда мы пришли, чтобы почтить память самого Андрея Рябцева, поучаствовать в соревнованиях, познакомиться с командами московскими и проверить свои навыки, умения», — сказал преподаватель СЭК имени П. М. Мачнева Парвиз Артыков.