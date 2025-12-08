Патриотические мероприятия в честь Дня воинской славы прошли в Химках

5 декабря вся Россия отмечает один из важнейших Дней воинской славы. Эта дата стала началом легендарного советского контрнаступления против немецко-фашистских войск в Битве за Москву 1941 года.

Торжественный митинг прошел в деревне Носово.

«День начала контрнаступления под Москвой — это символ несгибаемой воли и беспримерного мужества нашего народа. Это возможность отдать глубокую дань уважения тем, кто ценой неимоверных усилий остановил врага у стен столицы и заложил фундамент Великой Победы. Наш долг — помнить и беречь эту героическую правду, передавая ее из поколения в поколение», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Именно 5 декабря 1941 года войска Западного фронта, выдержав тяжелые оборонительные бои и ослабив врага, перешли в наступление. Этот ход обозначил переломный момент в Битве за Москву, когда враг начал отступать, а миллионы советских граждан вновь почувствовали надежду. Гости мероприятия получили новые исторические знания от приглашенных спикеров, рассказавших о героических событиях тех дней.

Очередной митинг в честь этой знаменательной даты состоялся в деревне Мышецкое. Местные жители не только совершили исторический экскурс, но и почтили память защитников страны минутой молчания.

«Такие встречи, посвященные Дню воинской славы, напоминают нам о важности сохранения исторической памяти и величия подвига нашего народа. Только зная и чтя свое прошлое, мы сможем построить светлое будущее. Особенно важно привлекать к подобным мероприятиям нашу молодежь, чтобы вместе растить поколение истинных патриотов, преданных своей стране», — рассказал депутат городского округа Химки Глеб Демченко.

Депутат Татьяна Кавторева отметила, что в городском округе Химки регулярно проводятся патриотические мероприятия: концерты, часы памяти, спортивные состязания, литературные вечера, благодаря чему сохраняется живая связь с историей.