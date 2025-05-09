Патриотические мероприятия прошли в Богородском округе в День Победы

В Ногинске на центральной площади собрались сотни жителей, чтобы почтить память героев. Участники митинга держали флаги, гвоздики и георгиевские ленты, а ветераны делились своими воспоминаниями о суровых годах войны. Глава округа Игорь Сухин подчеркнул, что именно мужество советских солдат навсегда останется примером для будущих поколений. Память погибших почтили возложением цветов к памятнику.

В этот день прошла традиционная акция «Бессмертный полк», многие горожане вышли на улицы с фотографиями своих родственников-участников войны. В деревне Кабаново жители собрались целыми семьями, чтобы пройти с портретами героев. В других населенных пунктах округа также организовали памятные мероприятия.

Особое место заняла выставка «Великая Победа — гордость поколений», которая развернулась на фонтанной площади. Там представили уникальные экспонаты из музея «Памяти Неизвестного солдата»: медальоны, раскопки, найденные по всей стране, а также образцы военной техники, оружия и боевых снарядов. Посетители могли ознакомиться с историческими фотографиями, документами и предметами, рассказывающими о сражениях и героях. Для любителей активных развлечений подготовили радиоуправляемые модели военной техники, а также мастер-классы по разборке и сборке оружия тех лет. Каждый участник получил памятный сувенир — стела «80 лет Победы» от главы округа.

На набережной реки Клязьмы поэты из литературного объединения «Лиры» читали стихотворения о войне. Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы, прошли и в Центральном парке. У Ангела мира — фотовыставка «Стена Памяти». А на «Аллее славы» солисты творческих коллективов порадовали жителей исполнением песен военных лет. Сотрудники парка совместно с жителями высадили там цветы, а всем пришедшим раздали георгиевские ленты. Многие были с портретами своих погибших родственников.

Праздничные мероприятия прошли и в Старой Купавне, Электроуглях, Обухове, также в других населенных пунктах округа. Люди возлагали цветы к мемориалам, посещали выставки и участвовали в концертах, подчеркивая важность сохранения памяти о героическом прошлом.