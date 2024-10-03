Патриотические мероприятия ко Дню спецназа Росгвардии прошли в Химках

Учащиеся школ № 1 и № 8 поздравили всех причастных с Днем сил специального назначения Росгвардии. Ребята исполнили музыкальные композиции и прочли патриотические стихотворения. Мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Учащимся старших классов школы № 1 и № 8 имени Матвеева рассказали историю возникновения формирования специального назначения и познакомили с трудностями профессии.

«Сегодня мы провели замечательное мероприятие для наших школьников и познакомили их поближе с деятельностью бойцов, представляющих такой род войск. Всех причастных поздравляю с праздником!» — отметила директор школы № 8 и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Кадеты школы № 8 продемонстрировали показательные выступления. Боевым опытом со ребятами поделился ветеран специальной военной операции, специалист отряда быстрого реагирования Росгвардии Тимур Бадреев.

«Я был в зоне СВО четыре раза. Выполнял боевые задачи. Защищать Родину — это мой долг. Всех с праздником!» — поделился Тимур Бадреев.

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