Патриотические лекции к 80-летию повести «Четвертая высота» прошли в Химках

В честь юбилея книги Елены Ильиной «Четвертая высота» в Химках организовали серию патриотических встреч. Одна из них состоялось в библиотеке № 3, где провели литературный вечер для жителей.

На мероприятии участники узнали новые факты о повести и ее героине.

«Прослушали увлекательную лекцию. Узнали много новых и интересных фактов. Встреча прошла под лозунгом „Успех V единстве поколений“», — поделилась общественница Алина Шалимова.

С июля прошлого года в Химках реализуют патриотическую программу, направленную на изучение истории города и страны.

«Каждое мероприятие, которое проводят в рамках этой программы, посвящено разным значимым событиям. Так, во время встреч жителей знакомят с героической летописью страны», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Как сообщил заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев, с момента запуска программы в городе прошло уже 1000 патриотических мероприятий.