Фестиваль ко Дню воинской славы прошел в Павловском Посаде
Фестиваль «Боевой славы русскому оружию» прошел в Павловском Посаде и был посвящен победе Дмитрия Донского в битве с монголами на Куликовом поле. Патриотические клубы и объединения округа приняли участие в мероприятии.
Фестиваль прошел ко Дню воинской славы в России.
На центральной площадке парка Общественная Организация Ветеранов пограничной службы, объединение «Волчок», клуб исторической реконструкции «Хоннинг», ассоциация «Вохонский ратник», военно-историческое объединение «Гарнизон», клуб «Патриоты России», «Молодая Гвардия», «Юнармия» и центр военной подготовки «Рокот» представили свои стенды, элементы обучения и показательные выступления.
Вокальная студия «Сирин» подготовила душевный концерт. Выступила Мария Мусатова — артистка эстрады, лауреат всероссийских фестивалей, участница агитбригад в зоне СВО и Крыму.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».