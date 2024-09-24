Фестиваль ко Дню воинской славы прошел в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Фестиваль «Боевой славы русскому оружию» прошел в Павловском Посаде и был посвящен победе Дмитрия Донского в битве с монголами на Куликовом поле. Патриотические клубы и объединения округа приняли участие в мероприятии.

Фестиваль прошел ко Дню воинской славы в России.

На центральной площадке парка Общественная Организация Ветеранов пограничной службы, объединение «Волчок», клуб исторической реконструкции «Хоннинг», ассоциация «Вохонский ратник», военно-историческое объединение «Гарнизон», клуб «Патриоты России», «Молодая Гвардия», «Юнармия» и центр военной подготовки «Рокот» представили свои стенды, элементы обучения и показательные выступления.

Вокальная студия «Сирин» подготовила душевный концерт. Выступила Мария Мусатова — артистка эстрады, лауреат всероссийских фестивалей, участница агитбригад в зоне СВО и Крыму.

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