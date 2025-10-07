Патриотическая встреча в честь 96-летия Подмосковья прошла в Химках

Мероприятие, приуроченное к 96-летию Подмосковья, прошло для сотрудников конструкторского бюро «Искра» и стало частью масштабной программы «Успех V единстве поколений». Депутаты городского округа Химки Глеб Демченко и Татьяна Кавторева выступили перед коллективом предприятия.

В рамках встречи сотрудникам конструкторского бюро представили историческую справку, освещающую ключевые этапы развития региона и его современное состояние.

«Эта дата традиционно отмечается в первое воскресенье октября. В 2025 году Московской области исполняется 96 лет со дня ее образования. Главное наше богатство — это вы, наши жители. Именно благодаря вашему труду, энергии и любви к родному краю Подмосковье процветает и развивается», — подчеркнул муниципальный депутат Глеб Демченко.

Как сообщила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, мероприятие организовали в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». С момента запуска инициативы для населения провели свыше 1600 различных активностей.