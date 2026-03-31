Патриотическая встреча прошла в деревне Жаворонки в Химках

В деревне Жаворонки 30 марта провели патриотическую встречу под открытым небом, посвященную Дню основания Химок. Перед жителями выступили представители местной власти и творческие коллективы.

Гостей познакомили с историей становления Химок и ключевыми этапами развития территории. Участникам рассказали, что в XIX веке здесь находился узел торговых путей, который со временем стал основой для роста поселения.

С развитием инфраструктуры начали появляться дачные поселки. Позже в округе открылись промышленные предприятия и научные центры. Это позволило Химкам превратиться в крупный индустриальный кластер.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил значимость преемственности поколений.

«Химки росли вместе с семьями, которые сюда приезжали. У каждого поколения есть свои воспоминания. Важно сохранять эту связь, чтобы округ оставался живым и уютным», — сказал он.

После исторической части на сцене выступили танцевальные коллективы «Мирида» и «Релакс». Их номера продемонстрировали сочетание современных направлений с культурными традициями.

Депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов также принял участие во встрече. Он подчеркнул, что подобные встречи помогают жителям лучше понимать историю родного округа.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова добавила, что интерес к прошлому формируется через личное участие.

«История оживает, когда люди разных возрастов воспринимают ее как часть своей жизни», — отметила она.

Такие встречи объединяют жителей и поддерживают интерес к истории округа.