Патриотическая встреча прошла в библиотеке Химок

22 июня в библиотеке № 3 в Химках прошла встреча, посвященная Дню памяти и скорби. Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и обсудили события первых дней конфликта.

В городской библиотеке № 3 собрались жители и представители общественных объединений. Встречу открыла лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова. Она напомнила о событиях 22 июня 1941 года, когда без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, что стало началом Великой Отечественной войны.

В ходе встречи участникам рассказали о первых боях, обороне Брестской крепости и подвиге людей, вставших на защиту страны. Особое внимание уделили человеческим историям и цене, которую заплатил народ за Победу.

Ольга Марасанова подчеркнула значение сохранения исторической памяти.

«22 июня — день, который нельзя забыть. Война пришла в каждый дом и каждую семью. Миллионы людей ушли на фронт и не вернулись. В рамках программы „Успех V единстве поколений“ мы должны передавать эту память детям, чтобы они понимали цену мирного неба», — сказала она.



«День памяти и скорби напоминает о цене Победы. В каждой семье есть свои герои, и наша задача — сохранить их истории и передать следующим поколениям», — отметил депутат Артур Каримов.

В завершение присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Программу дополнили чтение стихов и исполнение песен военных лет. По словам лидера Движения общественной поддержки Владислава Степушина, подобные встречи помогают лучше понять масштаб трагедии и значение исторической памяти.