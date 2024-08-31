Патриотическая встреча молодежи с боевыми офицерами прошла в Лосино-Петровском

В отделении партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский состоялась встреча молодежи с офицерами России, организованная в рамках партийного проекта «Моя карьера с единой Россией». Мероприятие собрало активистов «Молодой гвардии единой России» и «Волонтеров Подмосковья».

Среди почетных гостей были депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Гузаль Данилова, полковник МВД России Василий Махортов, участник боевых действий в Афганистане и Чечне, а также лейтенант — председатель местного отделения «Боевого братства» Алексей Регубов, известный как Кама.

Офицеры поделились с молодежью своими историями о службе, преодолении трудностей и достижениях в профессиональной сфере. Они ответили на многочисленные вопросы участников, акцентируя внимание на важности коллективизма и патриотизма в современном обществе. Их рассказы вызвали глубокое уважение и восхищение у присутствующих.

В завершение мероприятия гости выразили благодарность участникам за активное участие в обсуждении ключевых аспектов жизни молодежи и пожелали успехов в саморазвитии. «Наши ветераны, умудренные жизненным опытом, объединенные общими ценностями патриотизма, помогают молодым людям раскрыть свой потенциал и добиться выдающихся успехов на благо нашей страны», — отметила Гузаль Данилова.

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