В микрорайоне Кучино города Балашиха прошло патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное Дню воинской доблести Подмосковья. В школе № 3 собрались жители округа, волонтеры, военные и лидер общественного мнения Григорий Чернышов.

Учитель истории Кристина Слюсаренко рассказала о почетном звании Московской области «Населенный пункт воинской доблести», которое присвоили 44 населенным пунктам: городам, деревням, селам и поселкам, на территории которых проходили самые ожесточенные сражения.

На мероприятии выступили волонтеры округа и участник боевых действий, которые поделились опытом сбора гуманитарной помощи. Они отметили важность преемственности поколений и сохранения культурных ценностей.

Особое внимание уделили трудовым династиям. Наследница педагогической династии Кристина Слюсаренко подчеркнула значимость самоотверженного служения семьи в воспитании достойных и образованных граждан.

В завершение встречи Григорий Чернышов вручил благодарности и удостоверения сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Отметим, что такие патриотические мероприятия регулярно проводят в Балашихе в домах культуры, библиотеках и школах, объединяя жителей для сохранения памяти о героической истории страны и совместного построения ее успешного будущего.