Патриотическая встреча ко Дню Тихоокеанского флота прошла в Химках

22 мая в Молодежном центре «Каскад» в Химках прошла патриотическая встреча, посвященная Дню Тихоокеанского флота России. Участникам рассказали об истории флота, его боевом пути и современных задачах военно-морских сил страны.

Встречу организовали в рамках программы «Успех V единстве поколений». В зале собрались жители округа, представители молодежных организаций и депутаты. Основной темой разговора стала история Тихоокеанского флота — от первых экспедиций на Дальний Восток до службы современных атомных подводных лодок и ракетных крейсеров.

Собравшимся напомнили о ключевых страницах истории флота. Участники узнали об обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 году, вкладе тихоокеанских моряков в Победу в годы Великой Отечественной войны и развитии военно-морских сил в послевоенные годы. Отдельно обсудили нынешнюю работу флота, подготовку экипажей и выполнение боевых задач.

«Наши моряки продолжают традиции, заложенные еще при Петре I. Сегодня мы хотим показать молодежи, насколько важна служба военных моряков и какую роль флот играет в обеспечении безопасности страны», — сказала депутат городского округа Химки Надежда Смирнова.

Во время встречи участникам показали тематические материалы о кораблях Тихоокеанского флота и рассказали о службе моряков в современных условиях. Организаторы уделили внимание не только историческим событиям, но и сегодняшней работе российских военно-морских сил.

Депутат Артур Каримов отметил, что такие встречи помогают молодым людям лучше узнать историю Вооруженных сил России и формируют уважение к защитникам страны.