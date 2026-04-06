Патриотическая встреча ко Дню космонавтики прошла в Химках

В аэрокосмическом лицее Химок 5 апреля состоялась встреча, посвященная Дню космонавтики. В ней приняли участие школьники, педагоги и приглашенные гости.

В ходе встречи участникам рассказали о первых полетах, научных открытиях и развитии космической отрасли. Спикеры подчеркнули, что эти достижения стали важной частью мировой науки и техники.

«День космонавтики — это символ научного прорыва, мужества и стремления к новым открытиям. Важно, чтобы молодое поколение знало об этих достижениях и стремилось к собственным результатам», — отметил зампредседателя Совета депутатов Александр Васильев.

Такие встречи проходят в Химках в рамках проекта «Успех V единстве поколений». Их цель — укрепить связь между поколениями и сформировать у молодежи осознанное отношение к истории страны.

«Школьники получают не только новые знания, но и начинают лучше понимать значение исторических событий и чувствовать свою причастность к ним», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что подобные встречи делают представление о космосе более живым и понятным. По ее словам, это помогает пробудить интерес к науке и технологиям у подростков.