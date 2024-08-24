Патриотическая встреча к 81-й годовщине Курской битвы прошла в Котельниках

Встречу молодежи с участниками различных боевых действий накануне Дня флага России и 81-й годовщины победы советский войск в Курской битве организовали в городском округе Котельники. Ветераны рассказали ребятам о своей жизни, боевом опыте, об истории страны.

В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Котельники» с ветеранами встретились представители «Молодой гвардии», активисты «Движения Первых» и все желающие молодые люди округа.

Труженицы тыла Анна Соколова и Антонина Бизина рассказали ребятам о жизни в годы Великой Отечественной войны. Анна жила под оккупацией с 1941 по 1943 годы, а Антонина трудилась в колхозе, помогала собирать урожай. Со своими одноклассницами они писали письма на фронт и собирали посылки для бойцов. Антонину Бизину наградили медалью «За Доблестный труд в годы ВОВ».

Приехали на мероприятие и ветераны боевых действий в Афганистане Михаил Набокин и Виктор Сагайдак, участник специальной военной операции Роман Гаратов, руководитель общественного объединения, координатор комитета семей воинов Отечества городского округа Котельники «Золотые руки Ангела» Валентина Зюзь и мамы мобилизованных солдат.

Ребята задавали вопросы ветеранам, интересовались их жизнью и бытом. На встрече побеседовали об истории нашей страны и истории войн.

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