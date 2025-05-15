Патриотическая викторина «По городам воинской славы» прошла в Химках

Тематическая викторина о городах воинской славы прошла в школе «Лига первых» в Химках. Участники в интерактивном формате проверили свои знания о подвигах жителей Луги, Ростова-на-Дону, Туапсе и других городов, имеющих это звание.

Жители округа не только ответили на вопросы викторины, но и прослушали историческую лекцию. Так, им рассказали, что первыми городами, удостоившимися звания, были Белгород, Курск и Орел. Спустя всего год к ним присоединились Луга, Полярный, Ростов-на-Дону и Туапсе, а позже — Анапа, Колпино и Старый Оскол. Жители этих городов внесли значительный вклад в общую победу.

Викторину «По городам воинской славы» провели в рамках масштабной патриотической программы, цель которой — сохранить и передать будущим поколениям историческое и культурное наследие страны.

«Эта программа объединяет вокруг себя единомышленников разных возрастов. В ходе встреч жителей знакомят с важными датами в истории нашей страны», — рассказал заместитель председателя совета депутатов Химок Александр Васильев.

Отметим, что за время существования программы в округе организовали свыше 1000 тематических мероприятий.