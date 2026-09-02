Патриотическая лекция прошла в Химках

В химкинском ФОК «Новатор» состоялась патриотическая лекция, приуроченная к 15‑летию выхода фильма «Тихая застава». Участники познакомились с историей картины и реальными событиями, которые легли в ее основу.

Открыл мероприятие лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

«Это память о подвиге пограничников, которые приняли бой 13 июля 1993 года на 12-й заставе Московского пограничного отряда в Таджикистане. Эта история — пример мужества и верности присяге. Мы должны помнить о таких событиях и передавать их молодому поколению», — отметил Антон Блинов.

В ходе встречи слушатели узнали, как создавалась картина, и подробно разобрали события, ставшие ее основой. Речь шла о подвиге пограничников, большинство из которых были призваны из разных регионов России. Их мужество и верность присяге стали центральной темой разговора. Участники также обсудили, почему важно сохранять память о защитниках рубежей Отечества и передавать эти истории молодому поколению.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев подчеркнул, что такие просветительские мероприятия — эффективный способ знакомить молодежь с героическими страницами истории. По его словам, кинематограф становится своеобразным мостом между поколениями.