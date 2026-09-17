Патриотическая лекция об адмирале Ушакове прошла в Химках

Открыл мероприятие лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

«Победа Ушакова — это пример не только военного таланта, но и силы духа, верности присяге и любви к Отечеству. Адмирал не проиграл ни одного сражения, а его тактика опередила свое время. Мы должны помнить о таких героях и передавать их историю молодежи», — отметил Денис Беляев.

Спикеры рассказали о победе у мыса Тендра в 1790 году и решающем сражении у Калиакрии в 1791‑м, где эскадра Ушакова нанесла турецкому флоту сокрушительный удар. Также слушатели узнали о тактических приемах адмирала: он отказался от традиционного линейного построения, сделал ставку на стремительные маневры, сосредоточил огонь на флагманских кораблях противника и действовал максимально решительно.

«Такие лекции помогают сохранять историческую память и воспитывать уважение к подвигам предков. Ушаков — это гордость России», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Муниципальный депутат Химок Татьяна Кавторева напомнила, что Русская православная церковь канонизировала Федора Ушакова как святого праведного воина Феодора Ушакова, а его подвиг и служение Отечеству остаются в народной памяти и сегодня.