Патриотическая лекция об адмирале Ушакове прошла в Химках
14 сентября в школе № 20 Химок прошла патриотическая лекция, посвященная победам русской эскадры под командованием Федора Ушакова. Спикеры рассказали о главных эпизодах русско‑турецкой войны 1787–1791 годов.
Открыл мероприятие лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.
«Победа Ушакова — это пример не только военного таланта, но и силы духа, верности присяге и любви к Отечеству. Адмирал не проиграл ни одного сражения, а его тактика опередила свое время. Мы должны помнить о таких героях и передавать их историю молодежи», — отметил Денис Беляев.
Спикеры рассказали о победе у мыса Тендра в 1790 году и решающем сражении у Калиакрии в 1791‑м, где эскадра Ушакова нанесла турецкому флоту сокрушительный удар. Также слушатели узнали о тактических приемах адмирала: он отказался от традиционного линейного построения, сделал ставку на стремительные маневры, сосредоточил огонь на флагманских кораблях противника и действовал максимально решительно.
«Такие лекции помогают сохранять историческую память и воспитывать уважение к подвигам предков. Ушаков — это гордость России», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.
Муниципальный депутат Химок Татьяна Кавторева напомнила, что Русская православная церковь канонизировала Федора Ушакова как святого праведного воина Феодора Ушакова, а его подвиг и служение Отечеству остаются в народной памяти и сегодня.