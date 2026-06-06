Патриотическая лекция о создании космодрома Байконур прошла в Химках

2 июня в Химках в выставочном комплексе «Артишок» прошла лекция, посвященная Дню основания космодрома Байконур. Мероприятие объединило активных жителей округа, ветеранов космической отрасли и молодежь, а с приветственной речью к собравшимся обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Она отметила: «Основание Байконура — это момент, когда сказка стала былью. Для нас, химчан, этот праздник имеет особое значение, ведь именно на наших предприятиях — „Энергомаше“ и „Лавочкина“ — создавались „сердца“ и „мозги“ тех аппаратов, что улетали с легендарной площадки в небо. Байконур стал символом беспримерного трудового подвига и научного триумфа, доказав всему миру, на что способен наш народ в едином порыве созидания».

Участникам лекции рассказали о том, как в 1955 году в пустынных степях Казахстана началось строительство первого и крупнейшего в мире космодрома. Гостям напомнили, что запуск Байконура стал эпохальным событием, определившим развитие мировой космонавтики на десятилетия вперед и укрепившим единство народов СССР, работавших над «космическим проектом» всей страной.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул: «Помнить свою историю — значит иметь внутреннюю опору и четкий вектор развития. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции защищают суверенитет и интересы Родины, преемственность поколений ощущается особенно остро. Наши предки штурмовали небеса, а нынешние герои защищают нашу землю — в основе обоих этих подвигов лежит беззаветная любовь к России». Лекция стала частью масштабной патриотической работы, реализуемой в Химках по инициативе депутатского корпуса. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что ее цель — объединение разных поколений химчан вокруг общих ценностей: любви к России и к своему городу.