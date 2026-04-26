Патриотическая лекция о советских фильмах прошла в Химках

Картина рассказывает о летчицах 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, совершавших боевые вылеты на тихоходных самолетах По-2. Немцы прозвали их «ночными ведьмами» за бесшумные и точные атаки.

Юлия Мамай отметила: «Этот фильм вышел на экраны 45 лет назад, но до сих пор он остается одним из самых пронзительных и честных фильмов о войне. Он показывает не просто героизм, а хрупкость и силу молодых девчонок, которые каждую ночь поднимались в небо защищать Родину».

Участникам лекции рассказали об истории создания фильма, о реальных прототипах главных героинь и о судьбах самих летчиц. Школьники узнали, что 46-й полк состоял только из женщин — от пилотов до техников. За годы войны они совершили более 23 тысяч боевых вылетов, и 23 летчицы получили звание Героя Советского Союза.

Надежда Смирнова подчеркнула: «Это легендарная страница нашей военной истории. Совсем юные девушки, недавние школьницы, становились летчицами и наводили ужас на врага. Фильм о них вышел в 1981 году и сразу полюбился зрителям. Теперь наша задача — рассказать о нем новому поколению».

Депутат Химок Евгений Иноземцев дополнил, что подобные мероприятия помогают молодежи через кино прикоснуться к истории войны, увидеть подвиг обычных девушек и понять, какой ценой досталась Победа. Лекция стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках.