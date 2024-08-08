Патриотическая лекция о подвигах советских летчиков прошла в Химках

Жителей Химок познакомили с подвигами советских летчиков, в том числе Виктора Талалихина. Патриотическая встреча прошла в школе «Флагман».

Приглашенные гости рассказали о героизме советских солдат и военнослужащих, которые сейчас защищают родину в зоне специальной военной операции. Заслуженный летчик-испытатель Аркадий Газарян подчеркнул важность сохранения памяти о героях.

«Для каждого из нас важно сохранить и передать нашему юному поколению историю славных военных подвигов героев», — сказал Газарян.

Участие в мероприятии также приняли муниципальные депутаты Артур Каримов, Евгений Иноземцев и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов. Лекции прошли в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«В наше время летчики, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции совершили уже тысячи боевых вылетов. Благодаря их героическим подвигам и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», — отметил Харитонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».