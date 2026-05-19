Патриотическая лекция о летчике Лавриненкове прошла в Химках

17 мая в школе № 30 в Химках провели встречу, посвященную летчику-асу, дважды Герою Советского Союза Виталию Дмитриевичу Лавриненкову. Ученикам рассказали о его боевом пути и роли в Великой Отечественной войне.

В образовательном учреждении обсудили биографию и подвиги одного из известных советских летчиков. Особое внимание уделили его вкладу в победу и службе в авиации после окончания войны. Школьникам показали примеры личной биографии Лавриненкова как части истории страны.

«Виталий Дмитриевич Лавриненков — наш земляк, чье имя должно быть известно каждому молодому химчанину. Такие встречи помогают ребятам понять, что героизм — это не страница из учебника, а пример реального человека, который жил на этой земле, любил свою Родину и защитил ее с оружием в руках», — сказала депутат городского округа Татьяна Кавторева.

В ходе встречи школьникам сообщили, что за годы войны летчик совершил более 600 боевых вылетов. Он лично сбил 35 самолетов противника и еще 11 в составе группы. Его боевой путь прошел от Сталинграда до Берлина, после чего он продолжил службу и занимался подготовкой молодых пилотов.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев подчеркнул роль таких рассказов в воспитании молодежи. Он отметил, что через конкретные истории школьники лучше понимают значение службы и ответственности перед страной.