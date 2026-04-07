Патриотическая лекция о легендарной авиагруппе прошла в Химках

В школе № 31 в Химках 6 апреля провели лекцию ко дню рождения пилотажной группы «Русские Витязи». Участникам рассказали об истории коллектива, его достижениях и значении для страны.

В учебном заведении организовали патриотическое занятие для школьников и жителей округа. Гостям представили факты о создании авиагруппы, этапах ее развития и наиболее известных выступлениях.

С приветственным словом выступила муниципальный депутат Надежда Смирнова. Она подчеркнула значение примера летчиков для молодежи.

«Мастерство и история „Витязей“ не только восхищает, но и напоминает: герои живут среди нас. Их пример доказывает: служение Родине — честь», — сказала она.

Слушателям показали документальный фильм о пилотажной группе. Также им продемонстрировали материалы интерактивного музея, посвященного истории авиации.

Перед аудиторией выступил ветеран СВО Максим Кураков. Он отметил важность формирования гражданской позиции у молодых людей.

«Такие встречи помогают лучше понять, что значит ответственность перед страной и людьми», — сказал он.

Подобные занятия регулярно проходят в Химках. Их проводят для укрепления связи поколений и интереса к истории России.