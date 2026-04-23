Патриотическая лекция о Ледовом побоище прошла в Химках

В школе № 30 состоялась патриотическая лекция, приуроченная ко Дню воинской славы России. В 1242 году русские воины под предводительством князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей на Чудском озере — это сражение известно как Ледовое побоище.

На встрече собрались ученики, учителя и родители, которые хотели больше узнать о значении этого исторического события. Лектор подробно рассказал о стратегических решениях князя Александра Невского, приведших к победе, а также о мужестве и единстве русских воинов, сумевших защитить свою землю.

«Эта победа стала символом не только военной доблести, но и национального единства», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Участники обсудили, как события 1242 года влияют на современное понимание патриотизма и гражданского долга.

«Мы стремимся создать условия для того, чтобы молодое поколение гордилось своей историей и знало о подвиге своих предков. С этой целью в городе проводят подобные лекции для всех возрастов», —подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Такие мероприятия воспитывают у молодежи патриотические чувства, углубляют знания о российской истории и формируют уважение к культурному наследию страны.