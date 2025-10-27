Патриотическая лекция «Машины Победы» прошла в библиотеке № 4 в Одинцове

В Одинцовской библиотеке состоялось познавательное мероприятие на тему «Машины времен Второй мировой войны». Гостем и наставником для школьников стал представитель всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Олег Передерий.

Представитель совета ветеранов Одинцовского городского округа Олег Передерий поделился с ребятами увлекательными историями и ценными знаниями о легендарных военных машинах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также он рассказал о танках, грузовиках, бронетехнике и самолетах, которые показывают мощь и технологические достижения тех лет.

Также в рамках проекта «Во славу Великой Победы» библиотека семейного типа № 4 провела особенный урок-посвящение «Он рассказал о подвиге». Его провели для учеников начальных классов, рассказав о беспримерном подвиге защитников Брестской крепости.

