Патриотическая лекция ко Дню защитников неба Москвы прошла в Химках

В рамках проекта «Активное долголетие» в Химках прошла патриотическая лекция, приуроченная ко Дню защитников неба Москвы. Встреча прошла в рамках проекта «Успех V единстве поколений».

Встреча обединила жителей, участников клуба «Активное долголетие» и почетных гостей. Среди них: кандидат экономических наук, доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Финансового университета при Правительстве РФ Роман Рожков, кавалер Ордена Почета, полковник в отставке Юрий Карпунов и заслуженный летчик-испытатель, полковник ВВС Аркадий Газарян.​

«Вместе с гостями лекции мы узнали, что за годы войны московские и подмосковные летчики отразили 134 налета и сбили более 1,5 тысяч немецких самолетов. Благодаря самоотверженности защитников удалось спасти тысячи жизней и сохранить уникальные памятники архитектуры: Кремль, Большой театр и многие другие», — отметила депутат Инна Монастырская.

Особое внимание было уделено вкладу химчан: кто-то отправился на фронт, а кто-то работал на заводах.

«Сейчас, когда наши бойцы участвуют в СВО, мы особенно остро чувствуем, как важна сплоченность и поддержка друг друга. История учит нас быть сильными, не сдаваться и защищать свою Родину. И мы должны передавать эти ценности молодому поколению, чтобы они знали: быть патриотом – это большая честь и ответственность», — поделилсядепутат Николай Томашов.

Подобные встречи в рамках «Активного долголетия» — не просто лекции, а живая связь поколений, сохраняющая память о великом подвиге.