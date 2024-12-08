Патриотическая лекция ко Дню воинской славы прошла в Химках

Посвященная Дню начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск в битве за Москву 1941 года лекция прошла в Химках. Патриотический урок провели в клубе «Активное долголетие».

В мероприятии принял участие муниципальный депутат Николай Томашов. Он подчеркнул, насколько важно сохранять историческую память и воспитывать в молодежи патриотизм.

«Мы помним и гордимся тем, что в самый сложный момент, когда Москва находилась в осадном положении, а солдаты вермахта стояли у ворот столицы, наши бойцы продемонстрировали всему миру несгибаемую волю и способность преодолеть любые испытания. Враг был разбит, и Победа осталась за нами», — отметил депутат.

После лекции участники клуба посетили экскурсию в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее. Его создали в память об обороне Москвы от наступления фашистов.

«Сегодня, когда наши ребята вновь отстаивают интересы своей страны в зоне специальной военной операции, как никогда важно помнить свою историю, чтобы не допустить повторения ошибок прошлого, и воспитывать дух патриотизма у подрастающего поколения», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, в городском округе Химки уже несколько месяцев проходит программа «Химки. Успех в единстве поколений». В рамках проекта для жителей каждый день проводят патриотические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные соревнования и культурные встречи. Программа помогает сохранить память о прошлом, укрепить связь между поколениями, воспитать в подрастающем поколении нравственные и патриотические ценности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».