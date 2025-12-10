Патриотическая лекция ко Дню героев Отечества прошла в Воскресенске

Мероприятие «Герои нашего времени» организовали в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Участниками стали активисты «Движения первых» из гимназии № 1.

Встречу провели представители клуба исторического краеведения «Наследие». О Дне Георгиевских кавалеров собравшимся рассказала заведующая отделом краеведения Елена Юрова.

Также об истории войн в России ребята узнали из уст почетного гражданина, председателя Совета ветеранов Воскресенска Василия Дацюка. Он пояснил, за какие подвиги присваивается почетное звание Героя.

На встрече присутствовал участник локальных войн, воевавший в первой группе спецназа в Африке, Николай Шашкин. Он тоже поделился своим опытом.

Кроме того, ветеран боевых действий, участник СВО, член Союза писателей России и Союза журналистов Подмосковья Елена Патрушева рассказала о работе в стабилизационном госпитале.

В финале участникам мероприятия показали видеофильм о курском приграничье.