Патриотическая лекция ко Дню героев Отечества прошла в Воскресенске
Мероприятие «Герои нашего времени» организовали в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Участниками стали активисты «Движения первых» из гимназии № 1.
Встречу провели представители клуба исторического краеведения «Наследие». О Дне Георгиевских кавалеров собравшимся рассказала заведующая отделом краеведения Елена Юрова.
Также об истории войн в России ребята узнали из уст почетного гражданина, председателя Совета ветеранов Воскресенска Василия Дацюка. Он пояснил, за какие подвиги присваивается почетное звание Героя.
На встрече присутствовал участник локальных войн, воевавший в первой группе спецназа в Африке, Николай Шашкин. Он тоже поделился своим опытом.
Кроме того, ветеран боевых действий, участник СВО, член Союза писателей России и Союза журналистов Подмосковья Елена Патрушева рассказала о работе в стабилизационном госпитале.
В финале участникам мероприятия показали видеофильм о курском приграничье.