Патриотическая лекция ко Дню Балтийского флота прошла в Химках

С приветственным словом выступила муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Наталья Каныгина. «Сегодня мы отдаем дань уважения силе нашего духа. Первый успех на Балтике стал точкой отсчета для становления России как великой морской державы. Важно, что здесь собрались люди разных поколений. Именно через такие встречи мы передаем молодежи истинный смысл патриотизма, который в непростое для страны время обретает особую остроту», — отметила Наталья Каныгина.

Исторический экскурс вернул присутствующих в 1703 год. Тогда в устье Невы состоялось первое сражение со шведами, ставшее боевым крещением для нового флота. Две захваченные вражеские лодки стали символом того, что Россия выходит на морские рубежи всерьез и надолго. В честь этой победы Петр I приказал отчеканить медаль с надписью «Небывалое бывает».

«Помнить свою историю — это значит понимать, кто мы и за что боремся. Глядя на наших ребят, я вижу, что они искренне гордятся героями прошлого. В Химках мы не просто говорим о патриотизме, мы живем этим. Программа „Успех V единстве поколений“ — это мастер-классы, уроки мужества и встречи с участниками СВО. Когда дети лично общаются с теми, кто сегодня защищает Родину, слова о любви к России наполняются глубоким смыслом», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие стало частью патриотической работы в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что важно чтить традиции, помнить героев и воспитывать достойное поколение.