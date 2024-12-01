Патриотическая акция «Огоньки памяти» прошла в Лосино-Петровском

В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» депутаты Алексей Дьяконов и Юрий Махов организовали тематическую встречу, посвященную чествованию выдающихся личностей, чьи мужество и самоотверженность стали примером для нынешнего поколения. Участники мероприятия собрались, чтобы выразить глубокое уважение к тем, кто своим подвигом и преданностью Родине воплощает высшие нравственные идеалы.

Особую торжественность событию придало присутствие почетных гостей. Среди них дважды Герой Советского Союза, легендарный летчик-космонавт, генерал-полковник и доктор технических наук Петр Ильич Климук, а также участники специальной военной операции, представители депутатского корпуса и активисты, которые поддержали инициативу и внесли свой вклад в организацию мероприятия.

Программа встречи включала в себя видеопрезентации, выступления с проникновенными стихами и песнями, воспевающими силу духа и героизм. Атмосфера мероприятия была наполнена уважением к подвигам прошлых и нынешних героев. Участники обсудили примеры мужества современности и узнали о подвигах офицеров, принимающих участие в специальной военной операции. Эти истории напомнили всем собравшимся, что честь и героизм остаются актуальными ценностями и сегодня.

«Сегодня мы не только вспоминаем подвиги наших предков, но и выражаем искреннюю благодарность ныне живущим героям — участникам специальной военной операции, Героям Советского Союза и Российской Федерации. Их мужество вдохновляет нас на сохранение памяти о великих делах прошлого и настоящего», — отметила куратор партийного проекта «Историческая память» Ольга Меркулова.

Мероприятие стало важным шагом в деле сохранения исторической памяти и объединения общества вокруг идеи уважения к подвигам героев всех времен.

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