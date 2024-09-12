Патриотическая конференция на тему воспитания молодежи прошла в Химках

Конференция на тему роли патриотического воспитания молодежи в развитии города «Химки вчера, сегодня, завтра» прошла в выставочном комплексе «Артишок» в парке имени Толстого. Участие в ней приняли члены администрации, муниципальные депутаты, активисты и неравнодушные жители.

Встреча стала частью масштабного патриотического проекта Химки. Успех в единстве поколений». Участникам представили презентацию книги местного писателя Геннадия Дмитриева «Русские в штыки». Также собравшиеся вспомнили историю округа и обсудили необходимость патриотического воспитания молодежи.

«На конференции ветеран авиации Аркадий Газарян рассказал о добровольческих акциях, проводимых в Химках в поддержку участников СВО и их семей. Это яркий пример того, как историческая память и гражданская позиция объединяют людей ради общего дела», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» в округе регулярно проходят тематические лекции, мастер-классы, круглые столы, кинопоказы, встречи с ветеранами и многое другое.

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