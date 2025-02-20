Патриотическая игра «Зарница» пройдет в школе № 29 в Химках 21 февраля

Историю присоединения новых территорий участникам патриотической игры расскажет заслуженный тренер России, директор спортивной школы имени Горелова Александра Свиря. Она проведет познавательную лекцию и пригласит собравшихся на старт. Ребятам предстоит продемонстрировать свою физическую подготовку и спортивные навыки.

«Важно помнить историю своей страны и передавать ее значимость будущим поколениям. Патриотизм — это не только любовь к Родине, но и глубокое понимание ее прошлого, уважение к ее традициям и готовность защищать ее интересы», — отметила директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Патриотическая игра «Зарница» стартует 21 февраля в 16:00 по адресу: улица Совхозная, дом № 16, строение № 6.

Спортивная эстафета пройдет в рамках масштабной общественной программы, реализуемой в Химках с июля 2024 года. Благодаря ей в округе ежедневно проходят тематические концерты, мастер-классы, встречи с участниками боевых действий и многое другое.