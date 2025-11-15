Патриотическая игра «Зарница» пройдет в Балашихе

В церемонии открытия приняли участие глава округа Сергей Юров, председатель судейской коллегии, Герой России, полковник, руководитель местной организации Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, школьники.

«В этом году мы вышли на новый уровень. На сегодняшний день в нашем городском округе, наверное, самые масштабные игры „Зарницы“ во всей стране. Хочу поблагодарить всех педагогов и ребят за участие в этой важной и значимой дисциплине. Желаю проявить и показать мужество и настойчивость», — сказал Сергей Юров.

Во время открытия выступил вокально-инструментальный ансамбль «Взвод», квартет СВО «Триумф».

Организаторы отметили, что «Зарница» в рамках Балашихинской школьной лиги направлена на военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие навыков начальной военной подготовки и командного духа. Ребята продемонстрируют умения в строевой подготовке, оказании первой медицинской помощи, поучаствуют в викторинах.