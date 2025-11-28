Патриотическая игра «Юный связист» прошла в Можайске

Юбилейные состязания среди воспитанников юнармейских и военно-патриотических отрядов организовали в Можайске. В этом году их посвятили 80-летию Победы и подвигу военных связистов.

Турнир провели на базе «Танк маршрут». Участниками стали ребята от 12 до 17 лет.

Команды должны были пройти серию испытаний, где проверялись их навыки, знания и выносливость. Это смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», тактическая игра на местности «Дорога победителей», разборка и сборка автомата, а также спецдисциплины «Связь», «Установка пункта связи» и «Ремонт радиостанции». Кроме того, участники поборолись за победу в исторической викторине.

На торжественном открытии участников поприветствовали начальник штаба Можайского отделения «Юнармии» Александр Горчаков и председатель Можайского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев.

Победителем игры стала команда «Патриоты России». Серебро завоевали ребята из команды «Горящие сердца». Бронзу — «Дети Мира».