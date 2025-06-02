Патриотическая игра для студентов колледжа «Подмосковье» прошла в Солнечногорске

Традиционная десятая военно-спортивная игра «Звезда» состоялась в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске. В этом году мероприятие посвятили Году Защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной, а также Дню России.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что игру торжественно открыла директор колледжа Антонина Юдина. Почетными гостями стали глава Солнечногорска Кирилл Типографщик, начальник управления образования администрации Ирина Тишина и начальник отдела молодежной политики города Марина Гасымова.

Сводный хор учебного заведения под руководством Натальи Гопко исполнил музыкальную композицию в честь России, а моделисты клуба «Броня» продемонстрировали интерактивную диораму «Взятие Зееловских высот».

Девять команд состязались в разных категориях: строевой смотр, бросок учебной гранаты, военизированная эстафета, канатная переправа, стрельба и викторина. В финале игр участников пригласили попробовать солдатскую кашу, приготовленную на полевой кухне.