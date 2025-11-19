Патриотическая эстафета «Путь героев» прошла в Химках

Мероприятие состоялось при участии представителей администрации и общественных деятелей. Организаторы подготовили для учащихся лекционный блок и спортивные состязания.

Мероприятие прошло 18 ноября в школе «Лига первых». В рамках встречи, приуроченной ко Дню памяти подвигов героев-панфиловцев, выступил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

«День памяти подвигов героев-панфиловцев — символ несгибаемой воли и героизма советского народа в борьбе с захватчиками. Их подвиг стал легендой, вошедшей в историю как один из самых ярких примеров самопожертвования во имя Родины», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова сообщила о масштабах проводимой работы: с начала реализации патриотических инициатив в Химках организовано свыше 1600 различных активностей. В перечень вошли лекционные программы, мастер-классы, фестивальные события и другие форматы историко-патриотической направленности.

«Эти мероприятия направлены на формирование и поддержание интереса у горожан к истории родного края и страны. Кроме того, они призваны сохранить и увековечить память и великих делах предков и героев нашего времени», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.