Патриотическая акция «Звонок ветерану» прошла в Воскресенске | 360°

09 мая 2024, 18:16
Патриотическая акция «Звонок ветерану» прошла в Воскресенске
Активисты и сторонники партии «Единая Россия» приняли участие в патриотической акции «Звонок ветерану». Они поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
В этом году участники предварительного голосования Сергей Слепов и Сергей Матвиенко лично позвонили ветеранам не только поздравить, но и поинтересоваться, нужна ли какая-то помощь и содействие в решении бытовых вопросов. В числе тех, кому удалось дозвониться, Лидия Сергеевна Черная, участница Великой Отечественной войны.
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«Лидия Сергеевна не позволяет себе стареть. Всегда очень приветлива и добродушна. Навещаем ее периодически и всегда поздравляем с праздниками», — сказал Сергей Матвиенко.
«Каждому ветерану важно наше внимание. Считаю просьбы ветеранов своими наказами и оперативно реагирую на них, ведь этим людям мы обязаны очень многим и в наших силах сделать их жизнь лучше», — отметил Сергей Слепов.
Участие в патриотической акции прошло в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память».
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