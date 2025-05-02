Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла в Химках

Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла у театра «Наш дом» в Химках. Ее приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Это замечательное мероприятие объединило десятки участников самых разных возрастов и профессий, став настоящим символом преемственности поколений и уважения к героическому прошлому страны. Мы с коллегами по депутатскому корпусу не только поддержали инициативу, но и лично присоединились к танцевальному флешмобу», — рассказала Инна Монастырская.

На площадке прозвучали военные песни, а участники закружились в вальсе в костюмах военных лет.

«„Вальс Победы“ — это не просто танец, а живая память, которая объединяет сердца. В преддверии Дня Победы такие мероприятия особенно важны. Они напоминают о цене мира и роли каждого в сохранении исторического наследия», — поделился Валентин Герасимов.

В преддверии 80-летия Победы в Химках провели военно-историческую реконструкцию под лозунгом «Успех в единстве поколений!». Ее посмотрели более пяти тысяч жителей муниципалитета и гости. Эпизоды боев воссоздали 200 реконструкторов, 150 артистов и 50 единиц военной техники.