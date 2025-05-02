Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла в Химках

Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла у театра «Наш дом» в Химках. Ее приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие приглашенные артисты, музыканты, муниципальные депутаты Инна Монастырская, Валентин Герасимов и Николай Томашов.
«Это замечательное мероприятие объединило десятки участников самых разных возрастов и профессий, став настоящим символом преемственности поколений и уважения к героическому прошлому страны. Мы с коллегами по депутатскому корпусу не только поддержали инициативу, но и лично присоединились к танцевальному флешмобу», — рассказала Инна Монастырская.
На площадке прозвучали военные песни, а участники закружились в вальсе в костюмах военных лет.
«„Вальс Победы“ — это не просто танец, а живая память, которая объединяет сердца. В преддверии Дня Победы такие мероприятия особенно важны. Они напоминают о цене мира и роли каждого в сохранении исторического наследия», — поделился Валентин Герасимов.
В преддверии 80-летия Победы в Химках провели военно-историческую реконструкцию под лозунгом «Успех в единстве поколений!». Ее посмотрели более пяти тысяч жителей муниципалитета и гости. Эпизоды боев воссоздали 200 реконструкторов, 150 артистов и 50 единиц военной техники.
Депутаты объяснили, откуда взялся «подогрев воды» в платежках россиян
«Чем угостить?». Путин открыл гостям холодильник в своей кремлевской квартире
Бойца из ЛНР заподозрили в жестоком убийстве сослуживцев
Жители Новороссийска сообщили о пяти взрывах в небе
Около 10 мощных взрывов прогремели в Тамани
В Ростовской области БПЛА рухнул на жилой дом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте