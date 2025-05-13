Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла в Химках

В преддверии 9 Мая в гимназии «Наследие» в Химках состоялась патриотическая акция «Вальс Победы». В ней приняли участие ученики школы, их родители, педагоги, а также приглашенные творческие коллективы.

В актовом зале школы прошел тематический бал. Участники мероприятия танцевали под мелодии военных лет, выступая в образах прошедшей эпохи.

«Это живая память, которая объединяет людей всех возрастов. Мы не имеем права забывать о цене мира, о подвиге тех, кто приближал Победу. Такие мероприятия особенно важны сегодня, ведь они напоминают каждому из нас о значении мира, героизма и преемственности поколений», — отметил депутат Николай Томашов.

Атмосферу дополнили костюмы и живая музыка, благодаря которым события прошлого ожили на сцене.

«В условиях современных вызовов особенно важно воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма. „Вальс Победы“ стал ярким примером того, как история может оживать в настоящем», — отметил депутат Валентин Герасимов.

Праздничная акция прошла в рамках масштабной программы «Успех V единстве поколений», реализуемой в Химках с 2024 года. Как подчеркнула депутат Наталья Каныгина, инициатива направлена на объединение жителей всех возрастов через уважение к истории, любовь к Родине и стремление сохранить культурную память.