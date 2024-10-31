Патриотическая акция в память о бойцах СВО прошла в Химках

Жители, военнослужащие и их родные возложили цветы к памятнику «Отстоявшим Отчизну» и мемориалу защитникам Отечества в Химках. Там прошла патриотическая акция.

Участие в патриотической акции приняли муниципальные депутаты, кадеты, ветераны и просто неравнодушные жители.

«Сегодня наша обязанность — сохранить память о воинах, отдавших свою жизнь во имя России. Мы сделаем все для того, чтобы наше подрастающее поколение помнило своих героев», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

После торжественного возложения участников пригласили на выставку в комплексе «Артишок» в парке имени Льва Толстого. Собравшиеся ознакомились с портретами бойцов специальной военной операции из разных уголков страны. Также жителям показали документальный фильм о буднях военнослужащих.

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