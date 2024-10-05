Патриотическая акция ко Дню сухопутных войск прошла в Химках

Патриотическая акция ко Дню Сухопутных войск Российской Федерации прошла в Химках. Участие в мероприятии приняли жители микрорайона Сходня, депутаты, активисты и общественники.

Участники акции возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать».

«Сегодня мужество и героизм прошлых поколений, которые сражались за независимость и свободу нашей родины, помогает российским солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции», — сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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