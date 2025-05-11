Патриотическая акция в честь 80-летия Победы прошла в Химках

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне коллектив машиностроительного конструкторского бюро «Факел» имени академика Петра Грушина из Химок провел памятное мероприятие. На центральной площади предприятия собрались более 100 человек, чтобы отдать дань уважения подвигу своих предков.

Сотрудники и активисты организовали живую инсталляцию в виде цифры «80» — символа юбилея. Сначала композиция была украшена цветами российского триколора, а затем преобразилась в цвета георгиевской ленты — знака воинской доблести и памяти. Такое символическое построение стало выражением благодарности тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу.

«Мы собрались в канун великого праздника. 80 лет назад наши прадеды, деды и отцы отстояли нашу Родину. Этот подвиг останется на века. Мы здесь, чтобы сказать спасибо поколению победителей — и тем, кто сражался, и тем, кто трудился в тылу», — отметили участники акции.

В числе присутствующих были сотрудники предприятия, представители молодежных организаций, ветераны и общественные активисты. Мероприятие объединило людей разных возрастов, подчеркнув важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне для всех поколений.

Кроме того, акция напомнила о значительном вкладе МКБ «Факел» в укрепление обороноспособности страны. За долгие годы работы предприятие сыграло ключевую роль в развитии ракетной техники и средств противовоздушной обороны, продолжая традиции инженерного мастерства военного времени. Сегодня «Факел» остаётся лидером отрасли с уникальными компетенциями в проектировании зенитных управляемых ракет.