Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла во Фрязине

Всероссийская акция «Свеча памяти» стала уже неотъемлемой частью Дня памяти и скорби. В очередную годовщину начала Великой Отечественной войны участники мероприятия собрались у Стелы Победы.

Члены местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы, волонтеры Подмосковья и жители города зажгли 700 свечей в память о погибших в годы самой кровопролитной войны.

«Свеча памяти» символизирует не только скорбь, но и благодарность ветеранам, выстоявшим в этой войне. Глава городского округа Дмитрий Воробьев подчеркнул, что акция стала данью уважения тем, кто погиб в годы войны, героизму и самопожертвованию тружеников тыла, чтобы будущие поколения всегда помнили об их подвиге.

«Долг каждого из нас — знать свою историю, историю своей семьи и нашей великой страны. Важно бережно хранить память о тех, кого уже нет рядом с нами. Мы помним, мы гордимся!» — сказал Дмитрий Воробьев.