Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Химках

Мероприятие было посвящено Дню освобождения Подмосковья от фашистских захватчиков. У памятника «Вечная слава защитникам Родины» собрались депутаты, жители округа, волонтеры и школьники.

Участники акции почтили память героев, освободивших родную землю, и выразили благодарность тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу Отечества. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что вблизи Химок проходили одни из самых ожесточенных боев. Советские войска смогли отразить атаки фашистов и начать контрнаступление, что стало важным этапом в освобождении всей страны

Руководитель Музея боевой и воинской славы школы № 30 Александр Титенок рассказал о героической обороне родной земли в годы Великой Отечественной войны. После лекции собравшиеся возложили к памятнику цветы и зажгли свечи.

«В условиях современных вызовов важно объединять разные поколения вокруг общих ценностей — любви к Отечеству, гордости за его историю и готовности защищать его интересы», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Акция «Свеча памяти» стала частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках. Ее целью является вокруг ключевых ценностей: любви к Родине и своему городу, уважения к историческим достижениям и культурным традициям.