Патриотическая акция «Стена памяти» началась в Коломне

В преддверии Дня Победы по всей стране проходит всероссийская акция «Стена Памяти»: в общественных местах, школах и на предприятиях размещают стенды с фотографиями героев войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников. Коломна не остается в стороне — уже третий год подряд молодежный центр «Горизонт» выступает площадкой для этой важной патриотической инициативы.

Фотографии фронтовиков транслируют на стену здания центра «Горизонт»

«Три года назад проводилась областная акция „Стена памяти: Бессмертный полк“. Нам предложили транслировать фотографии героев войны на стенах зданий. Мы эту идею поддержали, и на стене молодежного центра „Горизонт“ транслировали фотографии наших героев войны. В прошлом году, в год 80-летия Победы, мы решили провести эту акцию самостоятельно и расширить ее до масштабов всего городского округа. Мы предложили всем жителям Коломны присылать нам фотографии для трансляции их на стене нашего здания. И вот в этом году мы продолжаем эту акцию», — рассказал член партии «Единая Россия», директор МЦ «Горизонт» Егор Синельников.

В течение месяца жители округа делились семейными архивами: направляли в молодежный центр фотографии дедов и прадедов — участников Великой Отечественной войны. Команда активистов собрала из этих снимков видеоряд. Вечером 6 мая портреты более 300 героев транслировались на стене «Горизонта» под аккомпанемент песен военных лет.

Десятки жителей Коломны собрались у здания молодежного центра, чтобы отдать дань памяти предкам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны. К центральной площадке акции приходили целыми семьями.

Память о героях не ограничится одним вечером: портреты фронтовиков будут демонстрировать на электронном экране в фойе молодежного центра. Кроме того, на первом этаже уже оформлена экспозиция из фотоснимков. Почтить память защитников Отечества могут все желающие в часы работы учреждения.

