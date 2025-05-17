Патриотическая акция «Спасибо за Победу!» прошла в Лосино-Петровском

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов «Молодая Гвардия Единой России» городского округа Лосино-Петровский организовала патриотическую акцию под названием «Спасибо за Победу!». Это мероприятие стало символом признательности и глубокого уважения к подвигу наших предков, защитивших Родину в годы Великой Отечественной войны.

В Никольском парке, у мемориала «Воину-освободителю времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», активисты выложили из более чем 300 свечей слово «Спасибо!». Такой знак памяти служит не только данью уважения, но и важным напоминанием о необходимости сохранять историческую память для будущих поколений.

В числе почетных гостей на акции присутствовали депутаты и председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Татьяна Айзиковна Голод, председатель Совета ветеранов округа Людмила Александровна Жарова, узница фашистских концлагерей и деятельница округа Ольга Алексеевна Кирсанова, ветераны спецоперации, студенты и школьники округа, а также представители волонтёрских движений «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы» и другие жители Лосино-Петровского.