Патриотическая акция «Снежный десант РСО» началась в Подмосковье

«В рамках молодежной акции „Снежный десант РСО“ отряды добровольцев отправляются в отдаленные населенные пункты и оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников СВО. На территории Подмосковья акция проходит уже в пятый раз. Участниками стали более тысячи студентов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

За два первых дня акции активисты помогли облагородить социальные объекты села Марфино, провели творческие и образовательные тренинги, сплели маскировочные сети, оказали адресную помощь участникам СВО и их семьям, а также организовали мастер-класс по защите от мошенников в интернате для пожилых.