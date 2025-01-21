Патриотическая акция «Снежный десант РСО» началась в Подмосковье
Окружной выезд всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» провели в Мытищах. Участие в нем приняли руководители 16 региональных отделений студенческих отрядов Центрального федерального округа.
«В рамках молодежной акции „Снежный десант РСО“ отряды добровольцев отправляются в отдаленные населенные пункты и оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников СВО. На территории Подмосковья акция проходит уже в пятый раз. Участниками стали более тысячи студентов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
За два первых дня акции активисты помогли облагородить социальные объекты села Марфино, провели творческие и образовательные тренинги, сплели маскировочные сети, оказали адресную помощь участникам СВО и их семьям, а также организовали мастер-класс по защите от мошенников в интернате для пожилых.
В этом году еще два сводных окружных отряда, в состав которых войдут ребята из 18 регионов ЦФО, продолжат выполнение задач акции. Четыре студента поедут в Ярославскую область организовывать тренинги для пожилых людей, пятеро студентов медицинских учебных заведений объединятся в отряд для помощи жителям Тверской области.
«Движение студенческих отрядов „Снежный десант“ возникло в Алтайском крае в 1969 году и стало важным государственным и общественным явлением. Студенты, готовые совершать добрые поступки в своих регионах, составляют будущее нашей молодежи», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области, командир окружного отряда «Сердце России» Павел Ковалев.
Патриотическая акция «Снежный десант РСО» продлится до 1 марта.